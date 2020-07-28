В Днепре рыбак наловил экзотических рыбок, обитающих в Адриатическом море

Рыбак решил обратиться к опытным рыбакам Днепропетровщины.

В Днепре рыбалке удалось поймать экзотических рыб, которые не водятся в нашем регионе.

Чужеземных рыб мужчина поймал на жилом массиве Фрунзенский, пишет Днепровская Панорама на своем сайте.

Пойманной рыбой оказалась "рыба-игла", которая водится в соленой воде в привычных для него морях и океанах.

Что она делает во Фрунзенском канале, рыбалка не знал, поэтому решил обратиться к опытным рыбакам Днепропетровщины на странице в соцсети.

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Как сообщается, эти рыбки являются рыбой рода обычной морской иглы. Обитает в Черном, Адриатическом и других морях, на глубинах до 110 метров, обычно 3-12 метров.

Держится около песчаного и илистого дна в полях водорослей у берега, часто вблизи устья рек. Максимальная зафиксированная длина 50 см, чаще встречаются экземпляры до 30 см. Питается в основном мелкими ракообразными.

Интересно, что несмотря на комментарии к посту Артема, таких рыб у нас более чем достаточно, их видели и 10 лет назад, и продолжают замечать сейчас.

Как сообщал ранее УНИАН, в каскаде Днепровских водохранилищ из-за засоления воды, поселились морские рыбы и медузы.

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