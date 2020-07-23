Медузы в Днепре: в реке находят рыбу-иглу и других "морских обитателей"

Появление морских существ в днепровских водах свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра.

В Ассоциации рыболовов Украины сообщили, что в каскаде Днепровских водохранилищ из-за смены состава воды поселились обитатели морских лиманов.

Как сообщила пресс-служба ассоциации, в Днепре в районе Киева зафиксировали морскую рыбу-иглу и мелкую медузу.

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«Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах. Насчет мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbii или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь. Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда, несколько в уменьшенном виде от своих морских родственников», – сообщили в Ассоциации рыболовов Украины.

В Ассоциации рыболовов Украины подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра.

«Они живут в столичной акватории прямо под «окнами» Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к крупнейшей реке страны. Так же стоит сказать, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер», – обратились специалисты ассоциации.

Днепр – четвертая по длине и третья по площади бассейна река Европы, в Украине – река с самым длинным течением.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кирилловке нашествие медуз и морских блох.

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