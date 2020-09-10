В зоопарке Чехии посетителям показали трех берберских львят – редкого подвида львов, исчезнувшего в дикой природе.
Об этом сообщает AP.
Читайте такжеВ Книгу рекордов Украины внесен козел из Одесской области с самыми длинными рогами
Все львята – девочки, родились 5 июля в зоопарке чешского города Градец-Кралове.
На этой неделе они впервые стали на лапы в своем вольере под бдительным наблюдением их мамы Халили. Имен малышей пока не раскрывают.
Чешский зоопарк приобщен к общеевропейской программе вымирающих видов, координирующей усилия по выживанию редкостных животных в неволе.
Что известно об этом подвиде Львов
- Берберский лев был одним из крупнейших подвидов львов в Северной Африке. Многие были убиты гладиаторами в римские времена, а охота лишь способствовало их исчезновению.
- Считается, что берберские львы вымерли в дикой природе в середине 1960-х годов.
- На сегодня популяция этих животных насчитывает около 100 особей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram