Берберский лев был одним из крупнейших подвидов львов в Северной Африке.

В зоопарке Чехии посетителям показали трех берберских львят – редкого подвида львов, исчезнувшего в дикой природе.

Об этом сообщает AP.

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Все львята – девочки, родились 5 июля в зоопарке чешского города Градец-Кралове.

На этой неделе они впервые стали на лапы в своем вольере под бдительным наблюдением их мамы Халили. Имен малышей пока не раскрывают.

Чешский зоопарк приобщен к общеевропейской программе вымирающих видов, координирующей усилия по выживанию редкостных животных в неволе.

Что известно об этом подвиде Львов

Берберский лев был одним из крупнейших подвидов львов в Северной Африке. Многие были убиты гладиаторами в римские времена, а охота лишь способствовало их исчезновению.

Считается, что берберские львы вымерли в дикой природе в середине 1960-х годов.

На сегодня популяция этих животных насчитывает около 100 особей.

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Перевод: Яна Ставская