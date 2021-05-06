Гигантское насекомое нашли во время строительства новых классов в школе.

В Австралии строители нашли гигантскую бабочку с размахом крыльев до 25 сантиметров.

Фото насекомого опубликовали на странице начальной школы в Квинсленде.

Огромное насекомое нашли во время строительства новых классов, а затем отпустили в тропический лес.

Директор школы Меган Стюард назвала находку "удивительной" и рассказала, что из-за расположения школы вблизи тропического леса в ней нередко можно найти множество животных, но вот такой бабочки там раньше не видели, пишет The Guardian.

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Автор: Олег Давыгора