В Австралии строители нашли гигантскую бабочку с размахом крыльев до 25 сантиметров.
Фото насекомого опубликовали на странице начальной школы в Квинсленде.
Огромное насекомое нашли во время строительства новых классов, а затем отпустили в тропический лес.
Директор школы Меган Стюард назвала находку "удивительной" и рассказала, что из-за расположения школы вблизи тропического леса в ней нередко можно найти множество животных, но вот такой бабочки там раньше не видели, пишет The Guardian.
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