Абрамовский рассказал, что решать проблему восстановления сгоревших лесов можно двумя путями.

По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, множественные пожары в Луганской области, которые произошли там в конце лета-начале осени, нанесли государству многомиллиардный ущерб. На расчистку сгоревших лесов и высадку новых деревьев уйдут годы.

Такое мнение в интервью "Фокусу" высказал министр экологии Роман Абрамовский.

"Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривень. На Луганщине, скорее всего, действительно были поджоги — около 100 очагов возгорания, что невозможно в случае обычного лесного пожара", - подчеркнул министр.

Абрамовский также рассказал, что решать проблему восстановления сгоревших лесов можно двумя путями: путем самозасеивания и с помощью централизованного высаживания молодых саженцев.

"Есть два подхода к этой проблеме. Один — природное восстановление, самозасеивание лесов за счет перенесения семян. Мы анализируем проблему с немецкими специалистами и считаем, что природное восстановление в некоторых случаях лучше — так лес будет устойчивее. Другой подход состоит в высаживании деревьев лесохозяйственными предприятиями. Думаю, применим комбинированную модель", - подчеркнул министр.

Абрамовский также отметил, что особенности региона диктуют свои правила восстановления сгоревших зеленых насаждений.

"Это зависит от многих факторов: типа почвы, характера грунтовых вод и пр. Лесоразведение не так дорого стоит, но климатические условия на востоке Украины неблагоприятные. Необходимо высаживать сеянцы с закрытой корневой системой. Они стоят намного дороже, но у них практически стопроцентная приживаемость. Даже если климатически условия не очень благоприятные, то в грунте, закрывающем корневую систему, есть питательные вещества, которых хватает примерно на год", - рассказал министр.

По словам Абрамовского, сейчас по подобной технологии работает один завод во Львовской области, но для закрытия потребностей нужно еще хотя бы 4 аналогичных предприятия. Одно уже запланировано к открытию на востоке Украины в первом полугодии 2021 года. С месторасположением еще троих в министерстве пока определяются - скорее всего, они будут построены в одном из центральных регионов - на Черкасчине или Полтавщине. И в таком случае вопрос с производством сеянцев с закрытой корневой системой в Украине будет решен.

Что же касается лесных пожаров, Абрамовский скептически отреагировал на предположение об умышленных поджогах.

"Я далек от мысли, что кто-то специально поджигает лес, это скорее делается по неосторожности. Раньше лес не горел настолько масштабно, потому что не был таким сухим, как сейчас. Обычно сначала загорается сухая лесная подстилка, но огонь не перекидывался на зрелую древесину", - рассказал министр.

"В то же время у нас массово поджигают сухую траву, из-за чего происходят выбросы вредных веществ в воздух. Это ущерб для биоразнообразия, мелкие животные не успевают уйти из зоны поджога. Мы выступаем за ужесточение наказания за поджоги сухой травы. Обсуждаем вариант, чтобы ответственность нес владелец или пользователь земельного участка. Также условия пользования должны включать в себя заботу об экологической безопасности", - добавил он.

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Автор: УНИАН