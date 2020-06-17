В Ирландии родился уникальный кролик без ушей

По словам хозяйки кролика, дефект не повлиял на его развитие, и он растет абсолютно здоровым.

В Белфасте, Северная Ирландия, Великобритания, родился уникальный кролик без ушей.

Об этом сообщает Daily Mail.

В начале мая одна из крольчих 31-летней Кайли Кларк родила восемь детенышей, у одного из которых не было ушей. Ирландка боялась, что он не доживет и до года, однако необычный крольчонок развивался так же, как и его братья.

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«Когда он подрос, мы поняли, что он необычайно красивый и милый, и решили оставить его себе. Мы назвали его Лео, потому что из-за отсутствия ушей он очень похож на львенка», — рассказала Кларк.

По словам хозяйки кролика, дефект не повлиял на его развитие, и он растет абсолютно здоровым.

Кларк призналась, что ее дети сразу полюбили необычного кролика.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Орегон умер уникальный двуглавый котенок спустя несколько дней после рождения.

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