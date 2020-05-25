В США умер котенок с двумя мордочками, который прославился в сети
21:26, 25 мая 2020Экология
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Хозяева котенка поблагодарили за доброту и любовь всех, кто следил за его рождением и первыми днями.
Котенок прожил всего четыре дня / Фото Instagram/biscuits_andgravy
Умер двуглавый котенок, на днях появившийся на свет в американском штате Орегон.
Об этом сообщает издание The Independent.
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Котенок прожил всего четыре дня. Его хозяева, фермеры Кайла и Биджей Кинг, объявили о его смерти в Facebook.
«Я хочу поблагодарить всех за вашу доброту и любовь. Это была история жизни и того, как она драгоценна», - написала Кайла Кинг.
Как сообщал УНИАН, рождение котят с двумя мордочками случается крайне редко. И, как правило, дольше нескольких суток такие животные не живут.
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