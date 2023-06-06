Есть риск дальнейшей утечки в реку еще более 300 тонн.

В реку Днепр в результате подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн смазки.

Как сообщил Офис президента Украины, такую информацию обнародовали на экстренном заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - указано в сообщении.

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В связи с подрывом ГЭС, участники заседания согласовали комплекс международных мероприятий, среди которых – созыв заседания Совета безопасности ООН, обращение к международным природоохранным организациям, в Международный уголовный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Согласно информации, обнародованной на СНБО, жертв среди гражданского населения и военных пока не зафиксировано.

Членов Совета национальной безопасности и обороны также проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. Украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай любого развития событий.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Также, по его словам, поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

Оккупанты ночью взорвали Каховскую ГЭС, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 12:00 вода достигнет критического уровня.

По факту подрыва оккупантами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ГУР имеет доказательства, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС планировали заранее и осуществили дистанционно.

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