Украинские специалисты помогут контролировать добычу полезных ископаемых в Европе

Основная задача программы Goldeneye - усилить безопасность и снизить влияние горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

Компания EOS Data Analytics украинского предпринимателя Макса Полякова получила грант от Европейской Комиссии на разработку систем анализа спутниковых данных при добыче полезных ископаемых в Европе.

Как сообщает пресс-служба компании, общий бюджет трехлетнего проекта Goldeneye составляет 8,3 миллиона евро.

Отмечается, что основной задачей программы Goldeneye станет усиление безопасности и снижение воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду. Также разработка должна помочь повысить эффективность шахт и карьеров путем комбинированного мониторинга из космоса и на земле.

«С Goldeneye мы не решаем только одну проблему. Наша цель - объединить различные технологии в платформу, которая может предложить инновационные решения как для бизнеса, так и для правительств и оказать положительное влияние на горнодобывающую промышленность в целом», - говорит координатор проекта Марко Паавола из VTT.

Также сообщатся, что проект Goldeneye начнется на пяти пилотных площадках: рудник Пюхясалми (Pyhäsalmi) в Финляндии, рудник Трепча (Trepča Mines Complex) в Косово, регионы Рудных Гор в Германии, округ города Панагюриште в Болгарии и медный рудник Рошиа-Поени (Roşia Poieni) в Румынии.

Именно EOS Data Analytics в рамках программы Goldeneye обеспечит обработку данных со спутников.

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«Космос - это прежде всего знания, которые помогают человечеству правильно и своевременно реагировать на изменения в окружающей среде. Поэтому мы сосредоточены на разработке таких технологий. В EOS Data Analytics есть более 20 научных и производственных вертикалей, где создаются инструменты для мониторинга различных процессов на Земле. Мы рады синергетическому партнерству с Европейской Комиссией и уверены, что полученный анализ станет еще одним технологическим шагом на пути к сохранению и оптимизации природных ресурсов», - рассказал основатель EOS и Noosphere Venture Макс Поляков.

Кроме украинских специалистов, к проекту Goldeneye будут привлечены 16 европейских компаний, а координировать работу объединенной группы будет Исследовательский Центр VTT, расположенный в Финляндии.

Справка о EOS Data Analytics

EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Venture. EOS предлагает уникальные решения в области анализа спутниковых данных для аграрной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других отраслей, а также для отслеживания изменений в окружающей среде.

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Автор: Марина Григоренко