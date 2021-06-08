Для постройки нового углеродно-нейтрального производства потребуются существенные инвестиции.

Для реализации амбициозных экологических проектов и достижения украинскими промышленными предприятиями нулевых показателей выбросов к 2050 году необходимо содействие со стороны государства.

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

«Должно быть движение навстречу, естественно. Это должна быть стратегия государства с точки зрения энергоносителей, потому что для производства водорода нужно очень много электроэнергии, дешевой электроэнергии, возобновляемой электроэнергии. И это то, о чем государство должно позаботиться, чтобы это было», - сказал Рыженков.

Он отметил, что для постройки нового углеродно-нейтрального производства «Метинвесту» потребуются существенные инвестиции – около 5-7 миллиардов долларов.

«Для модернизации, для постройки нового углеродно-нейтрального производства необходимы большие инвестиции... если мы заходим в зеленую металлургию, то это, в принципе, цифры измеряются 5-7 миллиардов долларов, которые нужны на обновление наших заводов», - отметил он, добавив, что правительство Германии, например, на эти цели выделяет более 9 миллиардов евро.

По его словам, например, на эти цели можно было бы использовать средства от экологического налога, чтобы предприятия получили возможность реинвестировать их в эти новые технологии.

Также он подчеркнул, что у государства должна быть долгосрочная стратегия развития отечественной промышленности, тогда как сегодня в Украине налоговое законодательство меняется ежегодно, что осложняет нормальное развитие экономики.

«Мне кажется, тут очень важно тоже смотреть долгосрочно. Вот как мы: планируем свои проекты на 10, 15, уже и на 30 лет вперед начинаем планировать, точно также и государственный аппарат должен смотреть не на 2-3-4 года, не до следующих выборов, а он должен смотреть в будущее. И тогда мы сможем сделать сбалансированную систему, которая будет стимулировать те или иные отрасли к развитию, к декарбонизации», - отметил он.

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Автор: Григорий Бондарь