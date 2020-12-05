Вследствие такого укуса у человека могут не только опухнуть конечности, но и начаться процесс некроза тканей.

Ученые обнаружили, что ядовитые пауки опасны не только ядом, который они впускают в кожу жертвы, но и бактериями на клыках.

Последнее исследование зоологов подтвердило гипотезу, что яд не стерилизует клыки членистоногих, информирует Science alert.

Вследствие такого укуса у человека могут не только опухнуть конечности, но и начаться процесс некроза тканей. Ранее защитники животных заявляли, что это неправда: мол, люди сами заносят бактерии, расчухивая места укуса.

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Группа ученых решила раз и навсегда разобраться с теорией. Команда собрала образцы ядов псевдовдов, а также Amaurobius similis и Eratigena atrica, которые живут в садах и лужайках.

В лаборатории ученые проанализировали их хелицеры (придатки возле ротовой полости) на наличие бактерий, а у псевдовдов собирали яд.

Анализ РНК выявил большое количество микробов: 12 из 22 были потенциально патогенными для человека.

Самая большая угроза заключается в том, что от определенных типов этих бактерий очень трудно избавиться обычными лекарствами. По словам ученых, это, в частности, следствие нашей чрезмерной зависимости от антибиотиков. Вылечить «супербактерии» пауков можно путем курса ципрофлоксацина, пока.

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Автор: УНИАН