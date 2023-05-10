В 2022 году по сравнению с 2021-м количество лесных пожаров увеличилось более чем в 50 раз, отметил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Приблизительные убытки, которые нанесли российские оккупанты украинским лесам, составляют более 500 млн долларов.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий. "Мы не имеем сейчас всей информации с оккупированных территорий, но на сегодняшнее время в целом это ориентировочно более 500 млн долларов. Это те убытки, которые нанесены уничтожением лесов, лесной инфраструктуры", - отметил он.

Краснолуцкий добавил, что на уже деоккупированных территориях до их освобождения россияне вырубали и уничтожали древесину. Также, по его словам, в 2022 году по сравнению с 2021-м количество лесных пожаров увеличилось в 56 раз.

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"Если до полномасштабной войны у нас во многих лесах были системы оповещения о пожарах, то на сегодняшний день после деоккупации эти камеры украдены российскими террористами, и сейчас эта система в деоккупированных лесах не работает. Также есть значительная часть заминированных территорий, и, к сожалению, в случае пожаров доступа к этим территориям у лесоводов и пожарных нет", - подчеркнул замминистра.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года, по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, во время войны в Украине пострадала треть лесного фонда, убытки достигают почти одного триллиона гривень.

Летом прошлого года около одного миллиона гектаров заповедных территорий в Украине находились под угрозой уничтожения.

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