Россиянам придется заплатить за все-минирование территорий, удары по объектам, убийства людей и похищения детей, говорит глава ОПУ.

В офисе президента отмечают, что Россия за время полномасштабной войны нанесла Украине колоссальный ущерб, возмещать какие будут несколько следующих поколений россиян.

Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что когда мы говорим об экологическом вреде, который постоянно наносит Россия в результате ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам, что за все придется платить.

"За минирование территорий, за удары по объектам, так же, как и за убийства людей и похищения детей. Сейчас уже счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, наоборот - приумножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения, и у них никто не будет спрашивать хотят они этого, или нет. Более того, эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа. И спрятаться от этого не получится ни в одной стране мира", – отмечает Ермак.

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Убытки Украины в результате полномасштабной войны

Кровавая захватническая война, развязанная Россией против Украины, приводит не только к многочисленным человеческим жертвам, но и к масштабным разрушениям жилой застройки и инфраструктуры, экологическим проблемам и т.д., нанося миллиардный ущерб.

Киевская школа экономики оценивала сумму ущерба, который был нанесен инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России за год, в почти 144 миллиарда долларов. При этом, как отмечали в вузе, убытки таких сфер, как инфраструктура, образование, энергетика, транспорт, торговля и здравоохранение продолжают расти.

По оценке Минприроды, недрам Украины вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ был нанесен ущерб на 10 триллионов гривен.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мирные переговоры со страной-оккупантом возможны в будущем и одной из ключевых тем станут репарации.

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