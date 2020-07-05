В Швейцарии тигрица растерзала сотрудницу зоопарка

Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу.

В зоопарке Цюриха амурская тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей.

Об этом сообщает издание Blick.

Несчастный случай произошел в субботу, 4 июля, около часа дня по местному времени. Самка по имени Ирина набросилась на 55-летнюю сотрудницу зоопарка внутри вольера. Тигрица ранила женщину в шею и растерзала ее на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок.

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Сотрудники зоопарка, полиция и врачи скорой помощи пришли на помощь к пострадавшей аж спустя семь-восемь минут.

Они отогнали животное с помощью перцового газа и выстрелов резиновыми пулями. Однако спасти женщину не удалось, от полученных ран она скончалась на месте.

Руководство зоопарка начало внутреннее расследование случившегося. Всем свидетелям произошедшего оказали психологическую помощь.

Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам.

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