В Кении восемь львиц напали на льва и попали на видео
10:49, 05 мая 2020Экология
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Пользователи сети предположили, что лев не угодил своим восьмерым женам.
Львицы едва не загрызли льва-одиночку / скриншот из видео
В Национальном парке Найроби в Кении сразу восемь львиц атаковали льва.
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На видео, автором которого является сафари-гид Сухаил Манджи, обратило внимание издание The New York Post.
Пользователи сети предположили, что лев не угодил своим восьмерым женам. Однако, на самом деле, это был самец-одиночка, который хотел присоединиться к прайду (стае львов).
По словам гида, снявшего видео, он ожидал схватки, но не думал, что она будет настолько агрессивной.
Как сообщал УНИАН, целая стая львов в Южной Африке решилась прийти в туристическую зону, оккупировала одну из дорог и попала на видео.
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