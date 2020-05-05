В Кении восемь львиц напали на льва и попали на видео

Пользователи сети предположили, что лев не угодил своим восьмерым женам.

В Национальном парке Найроби в Кении сразу восемь львиц атаковали льва.

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На видео, автором которого является сафари-гид Сухаил Манджи, обратило внимание издание The New York Post.

Пользователи сети предположили, что лев не угодил своим восьмерым женам. Однако, на самом деле, это был самец-одиночка, который хотел присоединиться к прайду (стае львов).

По словам гида, снявшего видео, он ожидал схватки, но не думал, что она будет настолько агрессивной.

Как сообщал УНИАН, целая стая львов в Южной Африке решилась прийти в туристическую зону, оккупировала одну из дорог и попала на видео.