Суд с 2018 года: активисты выиграли дело у фермера, который арендовал землю на территории государственного заказника

Эта победа в суде является первой в практике в Украине.

Активисты общественного формирования "Экологический патруль" сообщили о победе в суде апелляционной инстанции в деле против фермера, который арендовал земельный участок в пределах заповедной территории.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Речь идет о заказнике общегосударственного значения "Пролиски". Как заявили в "Экопатруле", участок фермер арендовал с целью сенокошения, "а в это время нагло распахивал земли, которые относятся к ПЗФ".

"Это судебное дело для нас пока что является самым длинным, потому что началась оно еще в начале 2018 года... Мы пытались решить вопрос с другим образом. Обращались в областное ГУНП, открывали уголовное производство, но они перенаправляли дело в Магдалиновский РОВД, который не без коррупционной составляющей оставлял дело без движения. Но этот пост не о коррупции, которую трудно не увидеть в Магдалиновском районе, а о победе, которую мы смогли добиться через суд", - говорится в сообщении.

Активисты уточнили, что за два года рассмотрения получили документы, которые подтвердили нарушение законодательства.

"Это первая практика в Украине, когда суд принял сторону общественности, а не бизнеса. Хоть и не с первого раза. Мы отстояли досрочное расторжение договора с Магдалиновской райгосадминистрацией и возвращение земли общине", - заявили в организации.

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