Николаевский апелляционный суд, удовлетворив апелляцию Николаевского глиноземного завода на решение суда первой инстанции о компенсации пострадавшим от красного шлама, фактически признал, что украинские граждане не имеют права на получение компенсации за причиненный их здоровью вред.

Об этом говорится в заявлении общественной организации "Стоп шлам", объединяющих жителей Николаевской области, пострадавших от токсичных отходов производства НГЗ.

В заявлении указывается, что для решения апелляционного суда, отменившего вердикт о компенсации для пострадавших, нет правовых оснований.

"Оно принято исключительно под давлением власти, которая предала николаевцев. Интересы российских олигархов-собственников НГЗ для власти оказались важнее. Именно поэтому все время слушания дела на активистов организации "Стоп шлам", адвокатов, которые отстаивали интересы потерпевших, и самих судей оказывалось беспрецедентное давление. Полиция, топ-чиновники из Министерства юстиции, верхушка депутатского корпуса правящей партии в едином порыве защищали грязные дела собственников НГЗ от справедливых требований потерпевших украинских граждан", – заявила "Стоп шлам".

Также организация сообщила, что продолжит борьбу " за конституционные права украинских граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного нарушением этого права".

"Мы готовы добиваться справедливости в Верховном Суде и противостоять любому давлению", – говорится в заявлении.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить моральный ущерб за вред экологии и здоровью людей, наносимый красным шламом.

Весной 2021 года были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селена и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

Исследование Института судебных экспертиз подтвердило избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора в образцах волос лиц, проживающих у шламохранилищ НГЗ. Из-за выбросов красного шлама в районах, прилегающих к шламохранилищам, резко возросла смертность от рака. По количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ за 2011-19 годы стало больше на 38,6%.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск "Стоп Шлам" правомерным и вынес решение в пользу пострадавших от красного шлама жителей Николаевщины.

Автор: Иван Бойко