Бездомная собака сразилась со львицей в индийском лесу.
Видео с животными опубликовано в Twitter офицера Индийской лесной службы Парвина Касвана.
На записи видно, как бездомная собака смело подходит к львице в лесу, после чего животные начинают схватку. Через несколько секунд собака отступает. За всем этим с сафари-джипа наблюдают туристы.
Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinasharapic.twitter.com/lNu7X4ALm5— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021
«Мне бы столько уверенности в жизни. Собака против львицы. Это подчеркивает проблему бездомных собак и их взаимодействия с дикими животными», - отметил Касван в подписи к видео.
В комментариях пользователи поделились своим мнением о произошедшем.
«Отличный пример того, что размер не имеет значения. Важна уверенность в себе», «Похоже, они не искали пищу, иначе этот пес стал бы их обедом», — отметил другой.
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