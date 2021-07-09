Все черепахи удачно прошли реабилитацию в местном зоопарке.

В Харьковской области в дикую природу вернули десяток болотных черепах.

Как говорится в сюжете ТСН, все они удачно прошли реабилитацию в местном зоопарке. Туда в течение нескольких месяцев земноводных приносили горожане.

У всех животных разные судьбы. Одни были больны из-за неправильного ухода, а хозяева от них просто отказались. Другие - попали в зверинец.

Болотная черепаха: что известно

Болотные черепахи - активные хищники. Они всеядны, но отдают предпочтение кормам животного происхождения: насекомым, ракообразным, моллюскам, головастикам и лягушкам, рыбе, могут поедать трупы водоплавающих птиц. Также питаются водорослями.

Шея, ноги и хвост черные, в многочисленных желтых пятнах. Панцирь сверху темно-оливкового или буро-коричневого цвета с желтыми точками и черточками, снизу темно-бурый или желтоватый. У самцов хвост длиннее; пластрон (брюшной щит панциря) слегка вогнут, у самок он плоский или слегка выпуклый. Средняя длина панциря-25 см. У представителей разных популяций длина панциря колеблется от 15 до 35 см. Вес может достигать 1,5 кг, средний показатель - 0,7 кг. Животные активны днем и в сумерках. На суше держатся вблизи водоема, но могут удаляться от нее на расстояние до 500 м. Зиму проводят в спячке. Болотная европейская черепаха занесена в Международную Красную Книгу как вид, близкий к уязвимому положению в природе - IUCN (NT).

В подходящих условиях, при большом количестве тепла и хорошего корма, болотные черепахи живут в неволе более 25-30 лет. Есть сообщения, что болотные черепахи доживали до 120 лет, но их правдивость вызывает сомнения.

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Автор: Виктория Гордиенко