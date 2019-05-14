В Китае селянин обнаружил во дворе редкую красную панду (видео)

Ветеринары высушили, накормили и отпустили редкое животное.

В китайской провинции Сычуань селянин обнаружил у себя на дворе редкую красную панду.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кошачий медведь - так еще называют животное - пряталось от ливня под крышей и выглядело подавленным. Хозяин дома подумал, что животное может нуждаться в помощи и позвонил в лесничество. Ветеринары осмотрели животное, но никаких ранений не обнаружили.

После этого они высушили, накормили и отпустили редкое животное. Зоологи говорят, что в село маленькая панда вероятно спустилась в поисках пищи.

Как сообщал УНИАН, в апреле в венский зоопарк из Китая приехала панда Юань-Юань. Сотрудники зверинца уверяют - 19-летнее животное прекрасно перенесло путешествие из Поднебесной в Австрию. И теперь обживается на новом месте. Вскоре Юань-Юань должны познакомить с Янь-Янь - это панда-девочка. Обоих представят публике уже в мае.