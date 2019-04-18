Долгожданное новоселье: в венский зоопарк с Китая приехала панда (видео)
11:42, 18 апреля 2019Спасение видов
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19-летнее животное прекрасно перенесло путешествие из Поднебесной в Австрию.
В венский зоопарк из Китая приехала панда Юань-Юань.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Работники зверинца убеждают - 19-летнее животное прекрасно перенесло путешествие из Поднебесной в Австрию. И теперь обживается на новом месте. Вскоре Юань-Юань имеют познакомить с Янь-Янь - это панда девочка. Обеих представят публике уже в мае.
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