Долгожданное новоселье: в венский зоопарк с Китая приехала панда (видео)

19-летнее животное прекрасно перенесло путешествие из Поднебесной в Австрию.

В венский зоопарк из Китая приехала панда Юань-Юань. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Читайте такжеПанду из китайского заповедника отправили на свидание в венский зоопарк (видео) Работники зверинца убеждают - 19-летнее животное прекрасно перенесло путешествие из Поднебесной в Австрию. И теперь обживается на новом месте. Вскоре Юань-Юань имеют познакомить с Янь-Янь - это панда девочка. Обеих представят публике уже в мае.

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