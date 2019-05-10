На Тернопольщине спасли корову, провалившуюся в трехметровый колодец (фото)

Животное вытащили на поверхность с помощью спасательных веревок и погрузчика, предоставленного местным предпринимателем.

На Тернопольщине спасли корову, которая провалилась в трехметровый колодец.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 9 мая в 8.55 поступил вызов из с. Киданей Бучацкого района.

Местный житель позвонил с просьбой вытащить из глубокого колодца корову.

С помощью спасательных веревок и погрузчика, предоставленного местным предпринимателем, животное вытащили на поверхность.

По данным спасателей, корова не травмировалась. После спасения она продолжила пастись неподалеку.