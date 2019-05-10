На Тернопольщине спасли корову, провалившуюся в трехметровый колодец (фото)
10:42, 10 мая 2019Спасение видов
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Животное вытащили на поверхность с помощью спасательных веревок и погрузчика, предоставленного местным предпринимателем.
На Тернопольщине спасли корову, которая провалилась в трехметровый колодец.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 9 мая в 8.55 поступил вызов из с. Киданей Бучацкого района.
Местный житель позвонил с просьбой вытащить из глубокого колодца корову.
С помощью спасательных веревок и погрузчика, предоставленного местным предпринимателем, животное вытащили на поверхность.
По данным спасателей, корова не травмировалась. После спасения она продолжила пастись неподалеку.
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