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На Тернопольщине спасли корову, провалившуюся в трехметровый колодец (фото)

10:42, 10 мая 2019
Спасение видов
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Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 9 мая в 8.55 поступил вызов из с. Киданей Бучацкого района.

Местный житель позвонил с просьбой вытащить из глубокого колодца корову.

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С помощью спасательных веревок и погрузчика, предоставленного местным предпринимателем, животное вытащили на поверхность.

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По данным спасателей, корова не травмировалась. После спасения она продолжила пастись неподалеку.

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Теги: #Тернопольщина#спасение животныхПогода в Тернополе