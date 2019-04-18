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В гавань канадского города Ванкувер заплыли несколько хищных косаток (видео)

18:19, 18 апреля 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сразу четверо животных заплыли в гавань вблизи Ванкувера. Снял косаток работник морской полиции, который впоследствии поделился видео в соцсетях. Косатки - единственные из китов хищники, охотящиеся на теплокровных животных.

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Теги: #Канада#косатка