В гавань канадского города Ванкувер заплыли несколько хищных косаток (видео)
18:19, 18 апреля 2019Спасение видов
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Сразу четверо животных заплыли в гавань вблизи Ванкувера.
Хищных косаток заметили в гавани канадского города Ванкувер.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сразу четверо животных заплыли в гавань вблизи Ванкувера. Снял косаток работник морской полиции, который впоследствии поделился видео в соцсетях. Косатки - единственные из китов хищники, охотящиеся на теплокровных животных.
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