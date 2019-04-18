В гавань канадского города Ванкувер заплыли несколько хищных косаток (видео)

Сразу четверо животных заплыли в гавань вблизи Ванкувера.

Хищных косаток заметили в гавани канадского города Ванкувер.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеТуристы показали игру молодого бегемота с крокодилами в национальном парке ЮАР (видео)

Сразу четверо животных заплыли в гавань вблизи Ванкувера. Снял косаток работник морской полиции, который впоследствии поделился видео в соцсетях. Косатки - единственные из китов хищники, охотящиеся на теплокровных животных.