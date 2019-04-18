Туристы показали игру молодого бегемота с крокодилами в национальном парке ЮАР (видео)

На удивление зрителей, крокодил даже не пытался поставить заигравшегося детеныша на место, хотя он прыгал рядом с ним и даже пытался покусывать.

В национальном парке Крюгера (ЮАР) туристам повезло увидеть и снять на видео необычную сцену из мира дикой природы: молодой бегемот играл с крокодилами.

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Соответствующее видео размещено в YouTube. По информации National Geographic, владелец гостевой фермы «Zur Alten Mine», расположенной недалеко с парком Крюгера, однажды повез своих друзей полюбоваться саванной и ее обитателями.

Вскоре они остановились на смотровой площадке Сансет Дам, которая находится на пороге реки Нижняя Саби и является одним из лучших мест для наблюдения за нильскими крокодилами, гиппопотамами, речными птицами и многими другими животными, приходящими на водопой.

Именно там туристам и повезло увидеть необычную сцену.

Сперва они заметили, как от группы отдыхающих в воде бегемотов отделился совсем юный и «дерзкий», по словам туристов, детеныш. Он выбрался на берег, где на солнце грелись несколько нильских крокодилов, и начал приставать к одному из них с явным желанием поиграть с огромной рептилией.

На удивление зрителей, крокодил даже не пытался поставить заигравшегося детеныша на место, хотя он прыгал рядом с ним и даже пытался покусывать. Рептилия просто неторопливо направилась в воде, где и скрылась от бегемота.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном зоопарке показали, как животные радовались первому весеннему дождю.