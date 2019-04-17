В Новой Зеландии пытаются уберечь от исчезновения самого толстого в мире попугая (видео)

Основная причина вымирания какапо - уничтожение их естественной среды из-за строительства ферм.

В Новой Зеландии у самого толстого в мире попугая, какапо, выдался рекордный сезон размножения.

Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

На сегодня в живых осталось лишь 147 взрослых какапо – еще несколько сотен лет назад они были одними из самых распространенных птиц в Новой Зеландии, единственном месте, где они живут.

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Основная причина вымирания – уничтожение их естественной среды из-за строительство ферм. Когда-то считалось, что какапо вымерли совсем, но в 1970-х годах на острове Стюарт на юге страны обнаружили несколько десятков птиц.

Худшим для популяции был 1977 год – тогда в живых осталось 18 птиц, а к середине 1990-х годов их численность выросла до 50.

Чтобы поспособствовать размножению попугаев исследователи высадили несколько сотен хвойных деревьев Рима, плодами которых питаются какапо.

В результате этого у попугаев и был рекордный сезон размножения – в этом году вылупилось 74 птенцов. Как ожидается, 60 из них доживут до зрелого возраста. Из 50 самок 49 откладывали яйца.

Как отмечается, последний рекордный сезон размножения был 2016 года – тогда на свет появилось 37 птенцов.

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