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В Херсоне среди многоэтажек заблудился раненый осел (видео)

13:14, 10 апреля 2019
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, очевидцы вызвали зоозащитников. Осел был запущен - весь в ранах. Люди предполагают - прибежало животное из частного сектора. Зоозащитники забрали животное к себе. Подлечат и передадут в местный парк где есть небольшой зверинец.

Зоозащитники предупреждают, что тем кто захочет заявить права на осла, то сначала придется отвечать перед законом за жестокое обращение с животными.

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Теги: #Херсон