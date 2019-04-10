В Херсоне среди многоэтажек заблудился раненый осел (видео)
13:14, 10 апреля 2019Спасение видов
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Осел был запущен - весь в ранах. Люди предполагают, что прибежало животное из частного сектора.
Иллюстрация / REUTERS
Необычную картину утром увидели местные жители - животное гуляло по двору.
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Как говорится в сюжете ТСН, очевидцы вызвали зоозащитников. Осел был запущен - весь в ранах. Люди предполагают - прибежало животное из частного сектора. Зоозащитники забрали животное к себе. Подлечат и передадут в местный парк где есть небольшой зверинец.
Зоозащитники предупреждают, что тем кто захочет заявить права на осла, то сначала придется отвечать перед законом за жестокое обращение с животными.
Среди херсонских многоэтажек заблудился раненый ишак
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