В Херсоне среди многоэтажек заблудился раненый осел (видео)

Осел был запущен - весь в ранах. Люди предполагают, что прибежало животное из частного сектора.

Необычную картину утром увидели местные жители - животное гуляло по двору.

Читайте такжеВ Латвии просят не ходить на пляжи: у тюленят стресс

Как говорится в сюжете ТСН, очевидцы вызвали зоозащитников. Осел был запущен - весь в ранах. Люди предполагают - прибежало животное из частного сектора. Зоозащитники забрали животное к себе. Подлечат и передадут в местный парк где есть небольшой зверинец.

Зоозащитники предупреждают, что тем кто захочет заявить права на осла, то сначала придется отвечать перед законом за жестокое обращение с животными.