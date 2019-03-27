"Смрад ужаснейший": в Запорожской области жильцы "замуровали" в стене дома сотни птиц (фото, видео)

По просьбе жильцов на пролетах между подъездами, где обитали пернатые, повесили сетку, из-за чего птицы не имели доступа к еде и умерли от голода.

В Бердянске Запорожской области жильцы дома по улице Мелитопольское шоссе заживо похоронили птиц, «замуровав» их в пролетах между подъездами дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная зоозащитница Валентина Мамай.

Жильцы дома попросили ОСМД завесить пролеты сеткой из-за того, что туда залетали погреться птицы, которые создавали шум и мешали им. Сотни птиц оказались "замурованными" в стене дома, поскольку сетка не позволяет им вылететь найти еду. По подсчетам зоозащитников, из-за этого погибло уже около 300 птиц.

"А жильцы дома, в основном старики пенсионного возраста, считают, что птицам здесь не место, ведь они им мешают своим воркотанием, шумом, птенцов высиживают. Поэтому они заставили руководство местного ОСМД, закрыть сеткой пролеты, тем самым устроив настоящий птичий геноцид. За сеткой уже почти месяц валяются трупы птиц, по нашим подсчетам около 300 мертвых туш. Смрад ужаснейший", - говорится в сообщении.

Когда зоозащитники приехали на место, чтоб освободить птиц, они нарвались на агрессию со стороны местных жителей.

"Пытаясь помешать нам освободить птиц, они начали распускать руки, затеяв драку. Теперь мне, люди добрые, стыдно на улице показаться с таким лицом", - пишет Мамай.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине местные жители стреляли в лебедей.