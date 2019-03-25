На Николаевщине местные жители стреляли в лебедей
12:30, 25 марта 2019Спасение видов
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В соцсетях призвали остановить отстрел лебедей.
Иллюстрация REUTERS
В селе Радостный сад Николаевской области местные жители отстреливают лебедей. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.
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"Осталась только одна. В пятницу в камышах, я увидела снова одинокую птицу. В заливе стояло трое молодых парней и оживленно обсуждали. Увидев меня, стихли и повернулись спинами. У стадиона, позади меня... раздался выстрел ... Я вернулась и увидела, как лебедь с криком взлетел, но тут же упал в воду. Люди, опонитесь! Что вы делаете?", - написала Инна Верба.
Как сообщал УНИАН, редкие птицы облюбовали Чернобыльскую зону.
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