В ОАЭ молния убила 35 редких и дорогостоящих соколов

В ОАЭ молния убила 35 редких соколов общей стоимостью 1,1 млн дирхамов.

35 птенцов сокола редкой породы погибли от удара молнии в городке Мадинат Заед эмирата Абу-Даби.

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Общая стоимость птиц составляет 1,1 млн дирхамов ($301 тыс.). В результате удара молнии в пристройку, где находились птенцы, в помещении начался пожар. Птенцов выращивали для соколиной охоты, сообщает gulfnews.com.

По словам представителя Национального центра метеорологии, в западном регионе накануне наблюдались сильные дожди с грозами и порывами ветра до 60 км/ч. Он также отметил, что пыльные бури и сильный ветер будут доминировать на территории ОАЭ до четверга, 28 марта. Водителям рекомендуется быть бдительными на дороге из-за пониженной видимости.