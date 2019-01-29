В Персидском заливе уничтожено 85% основных видов рыб

Исследование выявило, что морская фауна в Персидском заливе сильно оскудела.

За последние годы в Персидском заливе сильно сократилась популяция 200 видов рыб, говорится в исследовании Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби.

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Например, популяция рыб шери и хамур, самых известных в этом регионе, сократилась на 85%, мелкочешуйного гатерина (фарш) осталось всего 7%: сегодня они находятся под угрозой исчезновения, передает thenational.ae.

К столь критической ситуации привел чрезмерный вылов – в три-пять раз больше допустимых объемов.Популяция рыбы просто не успевает восстанавливаться: например, хамур живет в среднем 8 вместо 20 лет, а фарш – 2 года вместо 28.

Исследование Университета Британской Колумбии, проведенное в прошлом году, показало, что треть всей морской фауны, обитающей в Персидском заливе, может исчезнуть к 2090 году из-за повышения температуры воды, повышения солености и снижения уровня кислорода, а также чрезмерных объемов рыбного промысла.

Стоит напомнить, что в ОАЭ введен запрет на промысел рыб шери и сафи в период нереста – с 1 марта по 30 апреля. Кроме того, введены ограничения на использование определенных видов рыбацких сетей. Эмираты рассчитывают нарастить запасы рыбы в местных водах до 30% к 2030 году.