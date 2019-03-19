Редкие птицы облюбовали Чернобыльскую зону (фото)

Как отмечают эксперты Чернобыльского заповедника, которые сопровождали экспедицию, исследователей больше интересовал сычик-воробей – самая редкая сова Украины.

Любители-орнитологи зафиксировали рекордное количество краснокнижных орланов-белохвостов в зоне отчуждения.

Об этом говорится на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Фейсбуке.

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«Во время экспедиции по исследованию птиц в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике любители-орнитологи зафиксировали рябчика, стаю самок тетерева и рекордное количество орланов-белохвостов – 37 особей за 2 дня. Также они наблюдали за лебедями-кликунами, канюками, различными видами дятлов, снегирями, синичками и многими другими пернатыми», – говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты Чернобыльского заповедника, которые сопровождали экспедицию, исследователей больше интересовал сычик-воробей – самая редкая сова Украины, которая занесена в Красную книгу Украины. На этот раз сычик так и не появился, хотя его несколько часов приманивали, воспроизводя его голос.

В завершение визита в объектив исследователей попали лось и косуля.

Напомним, в начале года во время этой экспедиции было зафиксировано 16 орланов-белохвостов.