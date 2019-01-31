Ученые нашли пластик в кишечниках дельфинов, китов и тюленей

Пока не известно, как именно такие вещества влияют на морских животных.

Ученые, которые искали микропластик в системе пищеварения морских животных у побережья Великобритании, обнаружили вещество у каждой особи, которая подлежала осмотру в рамках исследования.

Всего команда проанализировала содержимое кишечника 50 представителей 10 различных видов. Микропластик в исследовании был определен как фрагменты искусственного вещества до 5 миллиметров величиной, пишет Newsweek. Образцы для оценки были собраны у полсотни животных работниками организации «Шотландская система изучения морских животных» (SMASS) и «Программа изучения китообразных».

Читайте такжеНа дне Большой Синей Пещеры нашли пластиковые бутылки

Из всех образцов микропластика, которые были обнаружены учеными в системах пищеварения животных, в 84% случаев это были синтетические волокна продуктов, таких как одежда и рыболовецкие сети. В других случаях это были фрагменты упаковок. Животные, которые умерли от инфекционных заражений, обычно имели более высокий уровень загрязнения микропластиком, чем те особи, которые умерли от других причин. Однако, остается невыясненным, какую роль мог сыграть пластик в заражении.

Профессор консервативной науки из Эксетерского университета Брендан Годли сказал Newsweek, что на данный момент результат исследования четко указывает на «масштабы загрязнения пластиком».

«Мы рассчитывали, что найдем пластик. Но были удивлены, когда обнаружили волокна в каждом животном», - сказал Годли.