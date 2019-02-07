В Черновцах чрезвычайники спасли одинокого молодого лебедя (фоторепортаж, видео)

Птицу заметил прохожий, которого насторожило то, что лебедь находится на водоеме один и длительное время не слетает.

В Черновцах утром 7 февраля сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли молодого лебедя, который сам остался на озере.

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Как рассказывают в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, 6 февраля в Службу 101 поступило сообщение, что в городе Черновцы на озере на ул. Немировской нуждается в спасении лебедь. Птицу заметил мужчина, который проходил мимо. Его насторожило то, что лебедь находится на водоеме один и длительное время не слетает. Поэтому прохожий обратился за помощью к спасателям.

На место происшествия направили спасателей города Черновцы. Лебедь находился посредине озера, поэтому спасатели, используя лодку, подплыли к птице, взяли его из воды и транспортировали на плавсредстве к берегу. После этого спасатели отвезли лебедя в городскую государственную больницу ветеринарной медицины, где врачи оказали ему необходимую помощь.

От управления ГСЧС Украины в Черновицкой области к спасению лебедя привлекалось 7 спасателей и 2 единицы техники.

Как ранее сообщал УНИАН, свыше полусотни лебедей выбрали для зимовки берег Днепра на столичной Оболони.