Более 50 лебедей выбрали для зимовки берег Днепра на столичной Оболони (видео)
02:17, 03 февраля 2019Спасение видов
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Ежедневно лебеди собирают сотни зрителей, а еще желающих согреть и покормить.
Более 50 лебедей выбрали для зимовки берег Днепра на столичной Оболони. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ежедневно лебеди собирают сотни зрителей, а еще желающих согреть и покормить. Их настолько много, что вмешались уже зоологи.
Кормить нужно правильно и знать меру. Орнитологи советуют подкармливать птиц не хлебом, а зерном (кукурузой или ячменем) и овощами.
Если есть еда, то лебедям и 30-градусные морозы не страшны, говорит орнитолог. А что таких холодов давно нет, то все больше птиц остаются зимовать дома.
Поэтому, если жизни птиц ничего не угрожает, то орнитолог советует не паниковать, а любоваться.
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