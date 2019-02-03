Более 50 лебедей выбрали для зимовки берег Днепра на столичной Оболони (видео)

Ежедневно лебеди собирают сотни зрителей, а еще желающих согреть и покормить.

Более 50 лебедей выбрали для зимовки берег Днепра на столичной Оболони. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ежедневно лебеди собирают сотни зрителей, а еще желающих согреть и покормить. Их настолько много, что вмешались уже зоологи.

Кормить нужно правильно и знать меру. Орнитологи советуют подкармливать птиц не хлебом, а зерном (кукурузой или ячменем) и овощами.

Если есть еда, то лебедям и 30-градусные морозы не страшны, говорит орнитолог. А что таких холодов давно нет, то все больше птиц остаются зимовать дома.

Поэтому, если жизни птиц ничего не угрожает, то орнитолог советует не паниковать, а любоваться.