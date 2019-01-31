Пернатый полицейский: в одном из райуправлений Киева взяли на работу попугая (видео)

Полицейские нашли едва живую птицу на месте вызова.

В столице в Святошинском райуправлении взяли на работу попугая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Полицейские нашли едва живую птицу на месте вызова - он провел пять суток рядом с умершим хозяином - без еды и воды.

Пернатого накормили криминалисты и забрали к себе. Как назвать новобранца, думали не долго - дали имя в честь спасителя - Русик.

Информацию о породе Русика полицейские нашли в интернете. Оказалось, что он родом из Австралии и называется Розела.

От новых коллег пернатый многому научился: откликается на свист, имитирует сирену и даже двигается под музыку.

Однако невеселое прошлое сказалось на характере попугая: в одиночестве он оставаться боится. На счастье, быть в одиночестве попугаю приходится редко: дежурства в криминалистов суточные.