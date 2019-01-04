Прикарпатские лесники спасли травмированного ястреба, прилетевшего из Финляндии (видео)

Специалисты считают, что птица мигрировала из холодной и заснеженной Финляндии в более теплую Украину в поисках пищи.

Прикарпатские лесники спасли травмированного молодого ястреба, который прилетел в Украину из Финляндии.

Как говорится в сюжете ТСН, молоденького ястреба - травмированного и обессиленного - работники Куцкого лесхоза нашли в зарослях возле села Пистень, когда осматривали свою территорию. Обессиленная птица сидела на земле с опущенными крыльями и почти не оказывала сопротивления, поэтому один из лесников забрал ее домой и посадил в теплую клетку, чтобы откормить и подлечить.

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Уже там на лапке у ястреба увидели кольцо, с помощью которого и узнали, откуда птица прилетела.

Ястреба показали врачам, начали отогревать и откармливать. Ветеринары говорят, что лесники спасли птицу от неминуемой смерти, ведь у нее травмирована голова и ушиб грудной клетки. Также врачи выяснили, что гость из Финляндии - это молоденькая самочка ястреба большого, которой даже двух лет нет. Весит она около 1,5 кг и имеет размах крыльев 1,7 м.

Тем временем лесники выдвигают версии, каким образом финская птица оказалась в Украине. Одна из них романтическая - мол, прилетела на поиски "второй половинки".

Впрочем специалисты выдвигают более банальную версию: птица просто мигрировала из холодной и заснеженной Финляндии в более теплые страны в поисках пищи. А вот весной она должна вернуться домой, где уже будет искать себе пару. Поэтому советуют лесникам откормить птицу, и как только она наберется сил - отпустить на волю.

Пока же лесники пытаются связаться с финскими коллегами, чтобы сообщить о судьбе их воспитанницы.

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