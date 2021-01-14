Соцсетями ширится необычное видео родов морского конька в Сиднейском аквариуме
Сиднейский аквариум показал необычное видео родов редкого морского конька.
Читайте такжеОпубликованы снимки лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Самец, проживающий в заведении, родил почти сотню детей.
«Дело в том, что самки морских коньков только откладывают яйца в специальную полость в мужском теле, а вынашивает малышей уже папа», – говорится в сюжете.
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