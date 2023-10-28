Даже восстанавливается река Каменка, которую затопили в 1956 году, когда строили Каховскую ГЭС.

На месте Каховского водохранилища, которое в июне разрушили российские террористы, восстанавливается уникальная растительность.

Об этом сообщает Украинская природоохранная группа-UNCG. Отмечается, что ученые продолжили мониторинг дна Каховского водохранилища, который начали сразу после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

"Еще 10 июня мы заложили на дне водохранилища участки для исследования сукцессионных процессов: отобрали почвы и посмотрели, какие есть растения в стадии ростков. Прошло 3,5 месяца и мы снова отправились в экспедицию. Какие выводы? На территории по сути осушенного водохранилища происходит формирование нашей аборигенной растительности", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам ученых, в биотопах (участки природной среды) уже зафиксировано более 65 видов растений. Специалисты зафиксировали на видео, как формируется молодой пойменный ивовый лес, а там, где "ракушки", формируются участки прибрежно-ракушечных биотопов с разреженной растительностью.

Также сейчас восстанавливается река Каменка, которую затопили в 1956 году, когда строили Каховскую ГЭС.

Ученые отмечают, что засоленных участков нет, вся территория зарастает, но плотность зарастания разная: на мулах ─ большая, а там, где ракушечные леса, зарастание идет медленнее.

Природоохранная группа еще изучает, как восстанавливается и восстанавливается растительность на этой территории, однако уже сейчас утверждают, что здесь не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных инвазивных растений.

"Более того, здесь уже восстанавливаются биотопы Бернской конвенции, которые охраняются. Наши научные исследования, вероятно, увидят свет уже в 2024 году", - уверяют специалисты.

Каховская ГЭС - что надо знать

Строительство Каховского гидроузла началось в сентябре 1950 года в соответствии с постановлением Совета Министров СССР "о строительстве Каховской гидроэлектростанции на Днепре, Южноукраинского канала, Северокрымского канала и орошения земель южных районов Украины и северных районов Крыма".

ГЭС строили на месте украинского исторического края — Большого Луга, именно здесь располагался ряд Запорожских Сечей. С началом строительства луг полностью ушел под воду вместе с большим казацким наследием. Во время сооружения гидроэлектростанции выкопали около 800 млн кубических метров почвы, затопили десятки тысяч га лук и 2,8 тыс. га пашни. Не пожалели и сотни сел-37 тыс. человек оказались без крыши над головой. Людей принудительно переместили в новые поселения на побережье.

19 октября 1959 года Каховская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию. Каховское водохранилище стало одним из шести крупных водохранилищ в каскаде на реке Днепр. Расположено в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Имело длину 240 км, площадь зеркала — 2155 кв. км, полный объем составлял 18,19 куб. км, полезный-6,8 куб. км.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что стало причиной масштабной техногенной катастрофы. Искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра. Погибли люди, водой были сорваны тысячи тонн почвы вместе со всеми живыми существами и растениями. Были размыты АЗС, химические составы, скотомогильники, выгребные ямы и тому подобное. Все это попало в акваторию Черного моря, для восстановления среды которого, по мнению экологов, понадобятся годы. В частности, на побережье Одесской области все показатели морской воды были значительно превышены по предельным концентрациям - фосфаты, нитриты, железо, нефтепродукты и т. д.

Некоторые ученые отметили, что трагедия произошла дважды: впервые, когда ГЭС начали строить, второй раз – когда дамбу взорвали россияне.

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