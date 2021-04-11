По словам замминистра Игоря Яременко, обычные люди в России никогда не ценились, их жизни там "не стоят ровным счетом ничего", поэтому так будет и с оккупированным Крымом.

На фоне проблемы вододефицита в Крыму Россия попытается максимально обеспечить этим ресурсом военных и представителей так называемой «власти», а про обычных жителей оккупанты переживать не будут.

Об этом заявил в интервью Obozrevatel заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Та вода, которая шла в Крым до войны, на 90% использовалась на промышленные и сельскохозяйственные нужды. Но она позволяла поддерживать надлежащие запасы питьевой воды и грунтовых вод, чтобы они не становились солеными. Сейчас этих вод для сельского хозяйства нет. Cоответственно, все, что есть, используется на оба фронта", – пояснил он.

По словам Яременко, поспособствовало этому увеличение военного потенциала в оккупированному Крыму, восстановление баз, а также завоз новых контингентов и вооружения, что требует дополнительных водных ресурсов.

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"Думаю, Россия максимально перенаправит все водные ресурсы для обеспечения привилегированного контингента лиц - военных, руководства оккупационной "власти" и т. д. Обычным людям было же сказано в свое время премьером Медведевым "ну, вы держитесь", – добавил Яременко.

Он отметил, что обычные люди в России никогда не ценились, их жизни там "не стоят ровным счетом ничего". Поэтому, убежден замминистра, не нужно думать, что и сейчас кто-то сильно будет переживать за крымчан.

"Переживают за водоснабжение военных баз. А вот вода в обычном доме обычного жителя Симферополя или Севастополя – ну, кого это интересует?" – подытожил чиновник.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Денис Прядко