Руководитель программы ООН по промышленному развитию отметил, что Украина получает гораздо меньше средств на экологизацию, чем другие страны, поскольку неэффективно использует полученную финансовую помощь.

Предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды не позволяют Украине эффективно использовать международную финансовую помощь, направленную на развитие экологически дружественных технологий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

Программа, которой руководит Кирильчук, поддерживает инновационные стартапы с экологически дружественными технологиями, которые предлагаются учеными или академиками, профильными институтами или просто студентами-изобретателями.

По его мнению, развитие страны невозможно без всестороннего и постоянного использования нововведений, преобразования научных знаний в технологии, в частности, в сфере «чистых» технологий.

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«Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и другие, как элемент усиления экосознания», - сказал он.

По информации Кирильчука, Польша на развитие инновационной экосистемы получает до 1 млрд евро финансовой помощи, Китай – несколько миллиардов, а Украина - несколько миллионов, потому что неэффективно использует полученные средства.

"Международная техническая помощь – это небольшие средства. Это десятки миллионов евро, которые Украина ежегодно получает. Другое дело, как эти деньги используются. Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает. Представители государства должны подходить конструктивно и думать, что нужно сделать на перспективу, а не просто потратить средства», - сказал эксперт.

По его словам, соседние страны более эффективно используют выделенные им средства и модернизируют свое производство. В итоге, заграничная продукция вытеснит украинскую с рынка.

«Помощь от ООН, UNIDO нужно использовать взвешенно и стратегически. Деньги позволят запустить механизм. Но хотелось бы более конструктивного сотрудничества с экологическим комитетом, с министерством. Сегодня ученые имеют разработки, но механизм коммерциализации так и не заработал должным образом», - отметил руководитель программы ООН.

Как считает президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на экотеме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в сфере экологии.

«Сегодня важно за посторонними вещами не потерять возможности, которые есть. У нас много людей, проектов, которые реально готовы работать и формировать «зеленую» экологическую повестку дня. С одной стороны, нарастающее внимание к теме экологии - это хороший фактор. С другой стороны – это нарастающая в геометрической прогрессии возможность для манипуляций тех, кто под видом хороших намерений пытаются решить свои корыстные интересы. Особенно накануне выборов», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в мае бизнес обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой принять понятный и эффективный механизм уплаты экологического налога, поскольку, несмотря на повышение ставки экологического налога почти в 25 раз, средства используются на виды деятельности, которые не соответствуют компенсационной функции эконалога.

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Автор: УНИАН