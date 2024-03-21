Исследователям удалось добраться до Антарктики меньше чем за неделю.

На станции "Академик Вернадский" началась пересменка годовых экспедиций. В ночь с 20 на 21 марта украинское судно "Ноосфера" доставило на станцию 29-ю Украинскую антарктическую экспедицию, которая должна заменить исследователей с 28-й УАЭ. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

"В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка ледокола. Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов и 140 тонн топлива, необходимых для следующего года зимнего периода. Поскольку из-за рельефа дна "Ноосфера" не может подойти к причалам станции, все это будут перевозить на моторных лодках от пролива Пенола, где остановилось судно, до острова Галиндез, где расположен "Вернадский"", - отмечается в сообщении.

В центре отмечают, что пока украинский корабль направлялся к станции, участники сезонного отряда уже начали проводить запланированные исследования по биологии, геологии и геофизике. Благодаря чему удалось отобрать первые образцы фитопланктона для международного проекта по изучению вероятного распространения силиконов в Антарктике.

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"Работа сезонной экспедиции будет продолжаться во время пересменки летних УАЭ, а также когда судно будет идти обратно в Чили. О самых интересных результатах мы расскажем отдельно. А пока желаем нашим полярникам успешной пересменки и хорошей погоды", - добавляют исследователи.

Полярники напомнили, что "Ноосфера" с 29-й УАЭ на борту отправилась из порта Пунта-Аренас в Антарктику 15 марта. Исследователи смогли добраться до ледяного континента менее чем за неделю. В пресс-центре добавили, что во время этого путешествия самый бурный в мире пролив Дрейка был "очень благосклонным" к украинскому судну и вел себя "удивительно спокойно".

Последние новости об украинских полярниках

Как писал УНИАН, команда из 14 участников, среди которых ученые, врач и инженеры, отправились на станцию "Академик Вернадский", где заменят 28 научную экспедицию. Там их миссия будет длиться с апреля 2024 года по март 2025-го.

Также ранее на станции "Академик Вернадский" украинский биолог снял случайную встречу с морскими слонами, которых в основном сложно встретить в той местности.

"В то утро биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу - считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко", - написали в Национальном антарктическом научном центре.

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