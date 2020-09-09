Все чаще политики накануне выборов эксплуатируют такую болезненную тему, как защита окружающей среды.

Избирательные кампании в Украине уже традиционно превращаются в конкурс обещаний, сетуют эксперты. Ради победы кандидаты не гнушаются популистскими лозунгами: поднять зарплату и снизить коммуналку.

Все чаще политики эксплуатируют и такую болезненную тему как защита окружающей среды. Об этом в заявил вице-президент "Профессиональной ассоциации экологов" Валентин Щербина, сообщает 24 канал.

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"Это явление не ново. Сколько существует избирательный процесс, столько и существует тема манипуляций. Политики, как правило, обещают повысить уровень жизни и уровень безопасности. Поскольку экологическая безопасность это часть общей безопасности населения, то и в этой сфере есть и обещания, и откровенный непрофессионализм, и манипуляции, которые имеют основу – повышение уровня доверия к политику", – отметил вице-президент "Профессиональной ассоциации экологов" Валентин Щербина.

Поэтому эксперты накануне местных выборов призывают украинцев не поддаваться манипуляциям. И доверять только конкретным поступкам, а не пустым обещаниям.

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Автор: УНИАН