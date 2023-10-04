На исчезновение озера предположительно повлияло строительство многоэтажки.

В Киеве в районе Виноградарь полностью высохло популярное среди жителей Синее озеро. Как отмечают в соцсетях, к обмелению водоема могло привести возведение многоэтажки, что повлияло подземные воды. Соответствующий пост и фото разметил на своей странице в Facebook активист Михаил Сторожук.

"Полностью высохло, погибло Синее озеро на Виноградаре. Жемчужина района. Место, где я вырос. Здесь когда-то жили и размножались болотные черепахи, и множество других видов животных... Экосистема уничтожена практически безвозвратно. Озеро умерло, так и не дождавшись помощи из бюджета города, который якобы выделил его еще несколько лет назад", - написал Сторожук.

Он добавил, что на исчезновение озера предположительно повлияло строительство многоэтажки.

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"Очень жаль, потому что жизнь свое озеро отдало за построение страшной серой многоэтажки, которую так и не довели до конца. Одной из многих многоэтажек города... А озеро такое было одно, другого такого нет и не будет", - пишет он.

В комментариях пользователи отмечают, что, скорее всего, при строительстве были существенно нарушены подземные источники. Также требуют объяснений от Киевской городской администрации и мэра города Виталия Кличко.

Синее озеро - что о нем известно

Синее - бессточное озеро на северо-западной окраине Киева, к западу от массива Виноградарь. С севера к озеру примыкает Пуща-Водицкий лес. Озеро питается грунтовыми водами и атмосферными осадками.

В середине августа глава КГГА Сергей Попко отмечал, что распределение средств на восстановление озера уже согласовано, готовятся соответствующие распорядительные документы. Тогда он уверял, что все работы и освоение средств будут находиться под пристальным контролем общественности и экоактивистов Киева.

Экологические преступления во время войны

В заповеднике "Куяльницкий" в Одесской области во время войны незаконно вырубили полтысячи деревьев, нанеся ущерб государству более чем на 80 миллионов гривен.

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