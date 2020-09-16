Именно во время предвыборных кампаний часто звучат "громкие обещания" об экоориентации и помощи.

Украина в этом году страдает от стихийных бедствий. Эксперты говорят, что природа "не прощает" халатного отношения к окружающей среде.

Ответственность за трагедии государство как правило перекладывает на бизнес, пишет "5 канал".

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Впрочем эксперты отмечают, что улучшить ситуацию помог бы механизм наказания для нарушителей и финансовая мотивация для экоориентированных предприятий.

"Если у нас нет информации – а кто у нас предприятия-загрязнители? А сколько у них есть выбросов? А какие виды выбросов у них есть? А какие виды отходов? То как мы можем говорить об экологическом налоге или финансирование программ, если у нас нет первой публичной информации", – отмечает руководитель отдела НИЦ экобезопасности и природопользования Роман Третьяк.

Накануне выборов, говорят эксперты, довольно часто звучат "громкие обещания" об экоориентации и помощи. А еще - появляются псевдоэксперты, которые становятся инструментом влияния на общественное мнение и лоббируют интересы определенных кругов.

"У нас в законодательстве внедрено такое понятие как общественные слушания. На общественные слушания может прийти любой желающий и соответственно – экологические рейдеры или рэкет, которые просто не вникая в технологии и суть вопроса, начинают ставить палки в колеса", – отмечает Третьяк.

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Автор: УНИАН