Европейские регуляторы призывают российских военных немедленно покинуть ядерные объекты в Украине.

Европейские регуляторы по ядерной безопасности призывают российских военных немедленно покинуть ядерные объекты в Украине для обеспечения их безопасной работы.

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования.

Отмечается, что 6 марта 2022 года состоялось внеочередное заседание ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности) при участии МАГАТЭ (Международное агентство по ядерной энергии), WENRA (Ассоциация Западноевропейских ядерных регулирующих органов), Украины (Госатомрегулирования) и двух наблюдателей (Швейцария, Великобритания) с целью рассмотрения вопросов ядерной безопасности украинских ядерных установок в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В своем заявлении ENSREG осуждает нападение российских войск на Запорожскую атомную электростанцию 4 марта и ЯПУ "Источник нейтронов" 6 марта 2022 года.

"Такие действия являются абсолютно неприемлемыми, и мы самым решительным образом осуждаем их, учитывая потенциальные серьезные последствия любой насильственной атаки на ядерные объекты", - говорится в заявлении.

ENSREG призывает российских военных немедленно покинуть ядерные объекты, чтобы оператор смог обеспечить безопасную работу объектов, осуществить полную оценку их состояния и устранить повреждения.

Растет обеспокоенность ENSREG ситуацией в Чернобыльской зоне отчуждения, в частности постоянными ограничениями персонала на площадке по проведению текущего технического обслуживания и ремонта критического для безопасности оборудования.

Также группа регуляторов обеспокоена невозможностью отдыха персонала смены путем регулярной ротации (текущая смена находится на месте уже 11 дней).

Кроме того, ENSREG сообщает о текущей нестабильности электроснабжения на объекте - только одна линия питания из трех доступных, а резервная дизельная электростанция имеет запас топлива лишь на 48 часов.

Также пока отсутствует эффективная коммуникация между площадкой и Госатомрегулирования.

ENSREG повторяет свой призыв к Российской Федерации немедленно прекратить свою незаконную деятельность, чтобы восстановить контроль Госатомрегулирования над всеми ядерными объектами и материалами в пределах международно признанных границ Украины в соответствии с международно признанными стандартами ядерной безопасности и физической защиты.

Украина, со своей стороны, призвала к принятию неотложных, эффективных и решительных действий со стороны мирового сообщества по предотвращению экологической катастрофы.

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