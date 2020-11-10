В настоящее время экологи продолжают следить за передвижениями молодой акулы, которая заплыла в город, и отмечают, что она потеряла в весе.

Агентство по защите окружающей среды Абу-Даби попросило местных жителей воздержаться от купания и ныряния в канале Al Bahia, после того как в нем была замечена семиметровая китовая акула.

Читайте такжеВ водах ОАЭ был замечен крупный кит (видео)Это уже вторая за последнюю неделю китовая акула, «посетившая» прибрежные воды столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Людей также призвали воздержаться от кормления самца «краснокнижной» акулы (они признаны исчезающим видом).

В настоящее время экологи продолжают следить за передвижениями молодой акулы, которая заплыла в город, и отмечают, что она потеряла в весе. Зоозащитники будут подкармливать акулу, после чего она вернется в открытое море, передает russianemirates.com.

Когда акулы появляются в прибрежных водах, они не представляют опасности для людей. Между тем, они могут достигать 12 м в длину и весить до 40 тонн. “Если вы увидите китовую акулу, вы можете сфотографировать ее, но, пожалуйста, не приближайтесь к ней”, - говорит Кэтлин Рассел, владелица и основательница дайвинг-центра Al Mahara, управляющая отделением международной эко-организации Reef Check в ОАЭ.

Кэтлин Рассел призвала всех, кто увидит китовых акул, сообщать о появлении на сайт whaleshark.org. Минимальное расстояние, на которое можно приближаться к акулам, составляет 3 м – это относится как к пловцам, так и к управляющим лодками и катерами.

Китовая акула

В отличии от большинства других акул, китовая акула питается преимущественно планктоном, отцеживая корм из воды с помощью цедительного аппарата, образованного жаберными дугами. Китовую акулу практически невозможно спутать с другими акулами – их размеры и облик очень сильно отличаются. Тело мощное и толстое, голова приплюснутая. Как и большинство акул, китовая имеет 5 жаберных щелех, ширина которых может быть более 1,5 м.

Количество зубов у китовой акулы чрезвычайно велико и может достигать нескольких тысяч — даже до 15 тыс. У акулы, имевшей в пасти 3 тыс. зубов, на каждой челюсти было при этом около 300 рядов. Зубы мелкие, даже у самых крупных акул не превышающие 6 мм в длину.

Самая большая рыба на планете имеет серую, коричневатую или синеватую окраску, а ее спина покрыта белыми полосами и пятнами. Ученые установили, что пятна на теле акулы формируют уникальный рисунок. Океанологи используют эти "отпечатки" для составления каталога китовых акул и мониторинга передвижения животных в океане. Именно поэтому эко-защитники просят фотографировать акул в прибрежных водах ОАЭ.

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Автор: УНИАН