В 2023 году очень важным вопросом для украинской экономики должна стать отсрочка экологических нормативов, на введении которых настаивает власть – ведь сейчас предприятия не имеют ни средств на модернизацию, ни возможности привлекать инвестиции. Об этом заявил председатель Федерации металлургов (ФМУ) Сергей Беленький.

"Разнообразные экологические нормативы в последнее время активно педалируют профильные организации под предлогом евроинтеграции. В то же время, эти нормы часто пытаются имплементировать бездумно, не понимая, что сегодня наши предприятия лишены каких-либо возможностей привлечь инвестиции", - подчеркнул Беленький.

Он отметил, что в странах Европы переход на новые нормы проводился в течение многих десятков лет, а также создавались специальные фонды, которые помогали предприятиям с финансированием экологических проектов.

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"У нас государство не планирует помогать предприятиям осуществлять огромный объем инвестиций. Но у предприятий, на чьи плечи ложатся эти расходы, нет таких средств – они работают в убыток. И в нынешних условиях речь о введении реформы промышленных отходов просто не может идти – предприятия будут вынуждены сворачивать производство и увольнять работников, от чего пострадает и социальная сфера, и бюджеты у своих уровней. Это, пожалуй, главное, на что стоило бы власти обращать внимание", - подчеркнул Беленький.

Ранее о необходимости отсрочки реформы промышленных выбросов заявили также Федерация работодателей Украины и Европейская бизнес ассоциация. Так, ЕВА заявила, что законопроект №6004-д по контролю в сфере контроля промышленного загрязнения должен быть доработан, а диалог между бизнесом и властью продолжен, ведь проект все еще содержит ряд двусмысленностей, которые в том числе нарушают европейские нормы. Кроме того, проект не учитывает кризисное состояние промышленности и не предусматривает переходный период, который необходим украинским компаниям для восстановления.