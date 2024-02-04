Ученые говорят, что показывают подобное впервые.

Национальный антарктический центр Украины обнародовал трогательное видео, на котором антарктические пингвины "чинстрапы" отдыхают со своими малышами.

"Такого видео у нас еще не было: впервые выкладываем запись с антарктическими пингвинами и их малышами. Посмотрите, какие они интересные", - подчеркивают в центре.

Ученые объяснили, почему антарктических пингвинов также называют "чинстрапами" (от англ. chin strap) или бородачами - дело в их тонкой черной полоске, пересекающей белый подбородок.

Отмечается, что это видео с птенцами сделал биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко во время работы на острове Бут, располагающемся в районе полярной станции "Академик Вернадский". В этом году там родилось уже 15 чинстрапенят.

"На нашем острове Галиндез антарктические пингвины в основном гостят, да и то - нечасто. А вот на Буте, который на 20 км севернее, гнездится их небольшая колония. И что примечательно - именно здесь одновременно гнездятся все три вида пингвинов рода Pygoscelis, встречающиеся в нашем районе: субантарктические, антарктические и Адели", - рассказали в центре.

Порой украинские биологи встречали такое соседство трех видов и на других островах, но скорее как исключение. А вот так, чтобы все вместе каждый год гнездились рядом и успешно выводили птенцов - такое встречается лишь на Буте.

По словам ученых, чинстрапы считаются самым массовым видом в Антарктике (всего, около 7,5 млн пар). Брачный сезон у этих птиц обычно начинается в октябре-ноябре. Откладывают два яйца, редко - одно или три. Чуть больше, чем за месяц, из них появляются пингвинята. Сначала малыши покрыты светло-серым пухом, который со временем темнеет на голове, крыльях и спине. В высиживании яиц и опеке за детьми участвуют оба партнера по очереди.

Пингвины оккупировали станцию "Академик Вернадский"

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую станцию "Академик Вернадский". Птицы захватили рабочее пространство украинских метеорологов-метеоплощадку с различными приборами. Больше всего им пришлись по вкусу осадкомер - специальное ведерко, в котором накапливаются осадки, и актинометрический комплекс, измеряющий уровень солнечной радиации.

Недавно стало известно, что возле станции появились первые птенцы субантарктических пингвинов. Ученые рассказывали, что в то время они были в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие. Говорилось, что это лишь начало бэйби-бума. Всего вокруг станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тысячи. Биолог Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах около 4,8 тысячи яиц.

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