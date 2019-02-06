Оккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море (фото)

Токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Прокуратура АР Крым совместно с полицией начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба АР Крым. Так, установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь начали использовать для незаконной добычи песка.

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Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал.

"В то же время токсические вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что в мае в захваченном РФ Крыму может закончиться питьевая вода.