Жертвами волков уже стали более десятка домашних собак.

Прикарпатский поселок Ворохту атаковали голодные волки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это уже не первое нападение волков на поселок. На этот раз хищники приблизились к человеческим жилищам - их жертвами уже стали более десятка домашних собак.

На кадры камеры наблюдения одного из домов Ворохты попали два волка рыскавших по двору. На этот раз обошлось без жертв.

К человеческим домам волки приходят затемно, говорят ворохтянцы. Охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером и еще сидят на привязи.

Жители так называемого 10-го километра - это приселок Ворохты и КПП у подножия Говерлы - вспоминают, что впервые волки появились у них еще весной.

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По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше. Одна из версий - это мигранты, возможно, из соседней Румынии. К человеческим дворам, скорее всего, их гонит голод.

Удастся ли поймать хотя бы одного волка, лесники не знают. Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми. Ведь на взрослого человека волки нападают крайне редко.

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Автор: УНИАН